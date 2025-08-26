"الشارقة الإسلامي" يُطلق الدفعة الجديدة من برنامج "روّاد 2025"

الشارقة في 26 أغسطس/ وام/ أطلق مصرف الشارقة الإسلامي الدفعة الجديدة من برنامج "روّاد 2025"، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة، ويعكس التزام المصرف بتطوير الكوادر الوطنية وبناء قدراتها المهنية والقيادية.

ونظّم المصرف لقاء تعريفيا للمشاركين الجدد استعرض خلاله أهداف البرنامج وخططه التدريبية، مع التركيز على الدعم الذي يوفره المصرف لضمان رحلة تطوير متكاملة للمشاركين.

وأكدت فضيلة المرزوقي، رئيس الموارد البشرية، أن البرنامج يشكل محطة نوعية في مسيرة المصرف لإعداد جيل متميز من الكفاءات المصرفية، ويأتي ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية لتعزيز تنافسية الدولة كمركز مالي ومصرفي رائد.

ويشمل البرنامج دورات تدريبية في المهارات القيادية والإدارية، وتنمية القدرات التقنية، والتناوب الوظيفي، إلى جانب جلسات إرشادية ومشاركات في مبادرات المسؤولية المجتمعية، ضمن مدة زمنية محددة.