انتخاب أول مجلس إدارة لجمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة برأس الخيمة

رأس الخيمة في 26 أغسطس/ وام/ انتخبت الجمعية العمومية لجمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، خلال اجتماعها في رأس الخيمة بإشراف وزارة تمكين المجتمع ودائرة التنمية الاقتصادية، أول مجلس إدارة برئاسة مهرة محمد جمعة بن صراي.

ويضم المجلس في عضويته كلا من سلطان محمد الشامسي نائبا للرئيس، وشيماء محمد إسماعيل الطنيجي أمينة للسر، والدكتورة خولة محمد الشرهان أمينة للصندوق، ومحمود حمد شاكر البلوشي عضواً، إضافة إلى عضوين احتياطيين، وهما الدكتورة موزة محمد عبدالله الياحد والدكتورة خديجة أحمد راشد آل مالك .