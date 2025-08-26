وزراء ومسؤولون يشاركون في "منتدى المرأة الإماراتية"

دبي في 26 أغسطس/ وام/ تنظم مؤسسة دبي للمرأة "منتدى المرأة الإماراتية" يوم 28 أغسطس الحالي تزامنا مع مرور 10 سنوات على بدء الاحتفال بـ "يوم المرأة الإماراتية" الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وسيعقد المنتدى في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وسيشارك فيه عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر الحكومية كمتحدثين رئيسيين تأكيداً على أهمية يوم المرأة الإماراتية كمناسبة وطنية تخصصها الدولة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية وتقدير جهودها ومساهماتها الملموسة في مختلف القطاعات على مدى أكثر من نصف قرن بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة والتأكيد على أهمية دورها في الأجندة الوطنية.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في دعم المرأة هي ثمرة للرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي آمنت منذ وقت مبكر أن تمكين المرأة ليس خياراً بل ضرورة لبناء وطن مزدهر متقدم ومُلهم.

وأضافت سموها "حريصون في إستراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة على توفير منصات حيوية لتسليط الضوء على قصص النجاح والتجارب الرائدة التي تشكل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من النساء، وفي وقت نؤكد فيه فخرنا واعتزازنا بما حققته المرأة الإماراتية من حضور ريادي فإننا نتطلع إلى مواصلة البناء على هذه المكتسبات بدعم من شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص وستواصل المؤسسة دورها الإستراتيجي كمحرك فاعل لتعزيز دور المرأة محلياً وعالمياً من خلال مبادرات نوعية ومشاريع مبتكرة تواكب التوجهات التنموية للدولة".

من جانبها قالت سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة " على مدى أكثر من نصف قرن حققت المرأة الإماراتية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات بدعم ورعاية لا محدودة من القيادة الرشيدة، كما أثبتت حضورا لافتا على الصعيد الدولي ومن هنا تأتي فكرة تنظيم مؤسسة دبي للمرأة لهذا المنتدى كمنصة ملهمة لتسليط الضوء على هذه الإسهامات النوعية والمميزة للمرأة الإماراتية".

وأكدت سعادتها أن تنظيم المنتدى يعكس الالتزام الراسخ لمؤسسة دبي للمرأة بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بدعم المرأة وتعزيز الوعي بدورها المميز في المسيرة التنموية للدولة إضافة إلى حرصها على ترسيخ شراكاتها المؤثرة مع الجهات الحكومية والخاصة بهدف توفير بيئة داعمة ومحفزة للمرأة الإماراتية.

من جهتها نوهت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إلى أهمية المنتدى كمحطة نوعية في مبادرات مؤسسة دبي للمرأة الرامية لتعزيز الجهود الوطنية الداعمة للمرأة .. وقالت “ يأتي المنتدى ليكون منصة حيوية للحوار البنّاء وتبادل الأفكار والتجارب واستشراف الدور المتنامي للمرأة في دفع عجلة التنمية الوطنية، وتفخر المؤسسة بدورها الإستراتيجي في دعم هذه المسيرة الناجحة”، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم عدة فعاليات في مقر انعقاد المنتدى تتعلق بيوم المرأة الإماراتية.

وتحفل أجندة عمل المنتدى بـ 10 جلسات حوارية تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات مع التركيز على عدة محاور رئيسية تشمل الحكومة والعمل الدبلوماسي والإرث الثقافي وريادة الأعمال والأسرة وسوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

وسيتحدث معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة في جلسة "مسيرة المرأة الإماراتية في الإرث الثقافي" وتحاوره فيها سعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، كما ستشارك معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة في جلسة "من البيت تبدأ الحكاية: المرأة والأسرة ونهضة الوطن".

وسيشهد المنتدى تنظيم جلسة بعنوان "سفيرات الإمارات تمثيل مشرف على الساحة العالمية" ستتحدث فيها كل من سعادة آمنة فكري سفيرة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا وسعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

كما سيتحدث سعادة الفريق محمد أحمد المرّي مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في جلسة "رؤية وقيادة المرأة الإماراتية شريك التنمية" كما ستعقد جلسة بعنوان "دور المرأة في الحكومة مسيرة قيادة وتأثير" ستتحدث فيها كل من معالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي وسعادة عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

وسيتحدث سعادة خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب في جلسة "الشباب في قلب الأجندة الوطنية للريادة" وستشارك آمنة السويدي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالإنابة في جلسة "دور الموارد البشرية الحكومية في دعم المرأة العاملة" كما ستشارك في المنتدى سعاد جمال السركال المؤسِسَة والمديرة التنفيذية لشركة كومكيشن للاستشارات من خلال جلسة "القوة الداعمة للمرأة".