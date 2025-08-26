25 دولة تعلق إرسال شحنات بضائع إلى الولايات المتحدة

جنيف في 26 أغسطس/وام/ أعلن “الاتحاد البريدي العالمي” اليوم أن 25 من دوله الأعضاء علقت إرسال شحنات بضائع إلى الولايات المتحدة بعدما ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة ضريبية جمركية كانت تعفي الطرود صغيرة الحجم من الرسوم الجمركية.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي اعتزامها تعليق إعفاء الشحنات الدولية من البضائع صغيرة الحجم التي تقل قيمتها عن 800 دولار اعتبارا من 29 أغسطس الجاري.

ويعمل الاتحاد التابع للأمم المتحدة ويتخذ من سويسرا مقرا، على تعزيز التعاون بين الهيئات البريدية في دوله الأعضاء البالغ عددها 192.