الأولمبياد الخاص الإماراتي:"مسابقة الفروسية الإقليمية" محطة مهمة لدمج "أصحاب الهمم"

العين في 26 أغسطس/وام/أكد الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن الدورة الأولى من فعاليات مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" العين 2025" محطة مهمة لتعزيز عملية لدمج، وتمكين أصحاب الهمم.

وقال سعادة محمد النعيمي، عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي في تصريحات له إن المسابقة التي تحتضنها منطقة العين خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري تتيح فرصة مهمة، لمشاركة أصحاب الهمم في منافسات جديدة، بمشاركة 11 دولة.

وأكد النعيمي أهمية التعاون بين الشركاء في الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، واتحاد الإمارات للفروسية لدعم نجاح الحدث الذي يقام لأول مرة في مدينة العين.

من جهته أكد الدكتور شريف الفولي، رئيس قطاع الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الدمج أساس استراتيجيتهم، عبر برامج مختلفة، من أبرزها فئة المدارس من الحضانة إلى الجامعة، لدمج الأولمبياد الخاص في المدارس، وتسهيل التعامل مع هذه الفئة الموجودة في المجتمع، وتحقيق العديد من المكتسبات.

وأوضح أن “ الرياضة الموحدة ” تسهم بقدر كبير في تعزيزعملية الدمج كونها تجمع الأفراد من ذوي الإعاقة الذهنية، مع نظرائهم ممن لاتوجد لديهم إعاقة، وذلك في فرق رياضية للتدريب والمنافسة.