الاتحاد النسائي و "بيورهيلث" يحتفلان بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 26 أغسطس/وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد بالتعاون مع “بيورهيلث” احتفالية مميزة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

تأتي هذه الاحتفالية انسجاماً مع شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين" الذي يجسد المكانة الرائدة للمرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية والازدهار الوطني، ويؤكد رسالتها في إلهام أجيال المستقبل وتعزيز مساهمتها بوصفها شريكا فاعلا في مختلف مجالات العمل الوطني.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية رفيعة نجدد من خلالها الاعتزاز بما حققته بنت الإمارات من إنجازات نوعية، بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي أرست دعائم مسيرة التمكين وفتحت أمام المرأة آفاقاً واسعة للتميز والريادة وإننا إذ نرفع لسموها أسمى آيات الشكر والتقدير، نؤكد التزام الاتحاد النسائي العام بمواصلة العمل على ترسيخ دور المرأة الإماراتية شريكا فاعلا في التنمية المستدامة، وتعزيز حضورها وإسهاماتها في خدمة الوطن وبناء مستقبله المشرق".

من جانبها قالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": “تفخر ’بيورهيلث‘ بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ومضيها في توفير أفضل الفرص التي ترسخ دور المرأة الإماراتية في مسيرة النمو الوطنية ”.

وقالت إن التزامنا بتمكين المرأة الإماراتية ثمرة رؤيتنا باستشراف مستقبل أكثر صحة وشمولاً، يمكّن الجميع من الازدهار والنجاح ويبدو هذا الالتزام جليّاً في إطلاقنا العام الماضي برنامج مسيرة المرأة الإماراتية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام .. نؤمن بالإمكانات الكبيرة لبنات الإمارات وتطلعاتهن الطموحة وشغفهن بتحقيق أهدافهن وتفانيهن للارتقاء بإمكاناتهن وإطلاق طاقاتهن للوصول إلى إنجازات متميزة.. فهذا اليوم هو فرصة ثمينة لنا للاحتفاء بدورهنّ البنّاء في ترسيخ تفوق ورفعة دولة الإمارات، والإشادة بالإرث الملهم للمرأة الإماراتية وتحفيز الجيل المقبل من بنات الإمارات لمواصلة كتابة فصول جديدة في قصة نجاح الدولة".

من ناحيتها أكدت مريم المنذري مدير مكتب الدعم النسائي في الإتحاد النسائي العام في تصريحات لوكالة انباء الإمارات "وام" أن هذه الفعالية التي تأتي انسجاما مع شعار المرأة الإماراتية " يدا بيد نحتفي بالخمسين " بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الإتحاد النسائي العام تعكس الرؤية الوطنية للاحتفال بخمسين عاما من التمكين.

وقالت إن المرأة الإماراتية اليوم تلعب دورا ملهما محليا وعالميا وقد تركت بصمتها الواضحة في مسيرة التنمية المستدامة بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وأضافت أن الفعالية - التي جمعت نخبة من المتحدثين وركزت على ما تحقق من مكاسب للمرأة الإماراتية خلال خمسة عقود - نستذكر فيها ما حققته المرأة خلال العقود الماضية والسعي لمواصلة تحفيز الأجيال القادمة لمواصلة هذا الدور الوطني الرائد.

وقالت إن المرأة الإماراتية اليوم أصبحت لها المكانة الرائدة والمرموقة في مختلف المجالات والقطاعات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات.

جمعت الاحتفالية نخبة من السيدات الإماراتيات ضمن حوارات ملهمة بحضور مجموعة من الضيوف من بينهم سعادة عائشة الملا، العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي والدكتورة غصنة العامري، كبير الوعاظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتورة غنايم سلطان المزروعي، طبيبة مقيمة في "صحة"، والدكتورة سلامة محمد الحوسني، الرئيس الطبي بالإنابة في “صحة” والدكتورة جميلة سيف الكتبي، رئيس قسم في "صحة" وأدارت الجلسات الدكتورة نود الهاشمي مديرة إدارة التطوير والتوطين - بيورهليث فيما كانت عريف الاحتفالية الدكتورة بدرية الحمادي.

وعقدت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "يداً بيداً لتعزيز عافية المجتمع" واستكشفت كيف يمكن للتعاون بين القطاعات والأجيال والمجتمعات إثراء ثقافة رعاية العافية البدنية والنفسية والاجتماعية في دولة الإمارات" في حين قدمت جلسة "أفكار وطنية: تأملات في التمكين والانتماء" نقاشاً مجتمعياً ركز على الدور الحيوي لسيدات الإمارات في بناء مجتمعات شاملة لجميع الأجيال.

وشهد الحضور سلسلة من التجارب التفاعلية المرتبطة بالعافية والثقافة، شملت جناح "عيادات صحة" و"سكينة" للفحوصات الصحية، وجناح "بيورا" و"أكتف أبوظبي" لتعزيز أنماط الحياة النشطة، وركن برنامج مسيرة المرأة الإماراتية الذي استعرض المواهب النسائية المحلية واحتفى بإبداعهن.

ومنذ تأسيسه في عام 1975 برؤية وحكمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” تصدر الاتحاد النسائي العام مشهد إطلاق المبادرات الداعمة للمرأة في مجالات رعاية الأمومة والصحة النفسية والتعليم والتدخل المبكر والمساواة بين الجنسين وعمل على ترسيخ قيم المرونة والتعاطف والمسؤولية المشتركة، ومضى بدعم مسيرة الوطن في تمكين المرأة، وتعزيز التماسك الأسري، ودفع عجلة التقدم المجتمعي.

تجدر الإشارة إلى "بيورهيلث" تواصل توسيع جهودها لتعزيز دور السيدات الإماراتيات في المناصب القيادية، ودعم تطورهن الشامل ودفع عجلة التقدم الوطني من خلال مبادرات بنّاءة مثل "مسيرة المرأة الإماراتية" و"مركز التطوير الإماراتي".

وتلتزم المجموعة بدعم طموحات بنات الوطن وتحقيق تطلعاتهن، لتمكينهنّ من تولي زمام القيادة والمبادرة بثقة في مجتمعاتهن وأماكن عملهن وحياتهن الشخصية.