24 لاعباً في تشكيلة منتخبنا الأولمبي لخوض تصفيات كأس آسيا

دبي في 26 أغسطس/ وام/ أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب مارسيلو برولي، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.

ضمت القائمة في حراسة المرمى: خالد توحيد، وحمد المقبالي، وسعيد المقدمي، وعلي الصفار.

وفي خط الدفاع: مبارك بن زامة، ومنصور المنهالي، ويوسف المرزوقي، وزايد خميس، وفهد جاسم، وأحمد مال الله، وريتشارد أكوندور، وهزاع شهاب.

أما خط الوسط فضم: سولومون سوسو، وضاري فهد، ومحمد الوافي، وحازم عباس، ومطر زعل.

وفي خط الهجوم تواجد كل من: جونيور ندياي، وغيث عبد الله، ومايد الكاس، ومحمد جمعة، وعلي المعمري، ومنصور سعيد، وعيسى خلفان.