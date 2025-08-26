الأمم المتحدة تقرر إنشاء آليتين جديدتين لتعزيز التعاون الدولي بمجال حوكمة الذكاء الاصطناعي

نيويورك في 26 أغسطس/وام/ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة،اليوم “الثلاثاء” قرارا دوليا جديدا يقضي بإنشاء آليتين جديدتين داخل المنظمة الدولية لتعزيز التعاون الدولي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.

ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه بإنشاء اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة، والحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وذلك بوصفها خطوة مهمة إلى الأمام على صعيد الجهود العالمية الرامية إلى تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع مخاطره.

وقال"إن هذا الإنجاز الرائد يؤكد التزام الدول الأعضاء بالبناء على الميثاق الرقمي العالمي المُعتمد كجزء من ميثاق المستقبل في سبتمبر 2024".

وأكد غوتيريش أن الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي سيوفر منصة جامعة داخل الأمم المتحدة للدول والجهات المعنية لمناقشة القضايا الحرجة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تواجه البشرية اليوم.

ولفت إلى أن اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي ستكون بمثابة جسر حيوي بين أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي وصنع السياسات، مؤكدا أهمية اللجنة على صعيد توفير تقييمات علمية دقيقة ومستقلة، تساعد المجتمع الدولي على استباق التحديات الناشئة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن كيفية إدارة هذه التكنولوجيا التحويلية.

وكشف البيان عن عزم الأمين العام للأمم المتحدة إطلاق دعوة مفتوحة للترشيحات للجنة العلمية، التي ستقدم تقاريرها السنوية في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، المقرر عقده في يوليو 2026 في جنيف و2027 في نيويورك.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المبادرة التاريخية والإسهام في بناء مستقبل يخدم فيه الذكاء الاصطناعي الصالح العام للبشرية جمعاء.