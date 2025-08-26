70 شهيدا فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

رام الله في 26 أغسطس/وام/ استشهد 70 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ فجر اليوم .

و أفادت مصادر طبية فلسطينية ان حصيلة العمليات الإسرائيلية في القطاع ارتفعت منذ اكتوبر 2023 ارتفعت الى 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.

و في سياق متصل حثت كنائس القدس على ضروروة التحرّك العاجل لإنهاء معاناة غزة وصون حرية العبادة ،و ذلك لقاء بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، اليوم ، عضوي مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور كريس فان هولن والسيناتور جيف ميركلي،حيث تم التطرق إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ عامين.