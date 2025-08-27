أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية / إستراتيجية متكاملة لتمكين المرأة وتطوير قدراتها

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكدت إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، حرص الأكاديمية، ومنذ تأسيسها في 2010، على تمكين المرأة الإماراتية، وتطوير قدراتها، واكتشاف الموهوبات، وتعزيز قيم الهوية الوطنية، من خلال إستراتيجية متكاملة وفق أفضل المؤشرات العالمية.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن الأكاديمية تنظم العديد من البطولات الرياضية في ألعاب الكرة الطائرة، والسلة، والريشة الطائرة، وقفز الحواجز، وغيرها من الفعاليات الأخرى، التي كان لها الأثر الإيجابي والكبير في توفير البيئة الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأضافت في تصريح لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن الأكاديمية تبوأت مكانتها العالمية، وحققت نجاحات متواصلة ومستدامة على مدار 15 عاماً، بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيس ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تواصل الاضطلاع بدورها الريادي في دعم رياضة المرأة في أبوظبي على وجه الخصوص، والإمارات بشكل عام، وتقديم الفعاليات المواكبة لطموحات المرأة الإماراتية في المجالات الرياضية، وتستمر في تنفيذ البرامج المواكبة للطفرة العالمية التي تشهدها رياضة المرأة، والتعاون مع الشركاء في إثراء المجتمع الإماراتي، بالمبادرات التي تجسد قيم الهوية الإماراتية، وتعزز وصول المرأة إلى مكانتها المرموقة، والمساهمة في عملية البناء والتنمية الوطنية، لافتة إلى جهود الأكاديمية في إقامة المعسكرات الصيفية للأطفال.

وأكدت أهمية الرمزية الكبيرة والمكانة العالمية التي حققتها جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، لتكريم صاحبات الإنجازات المتميزات بالفئات المختلفة، لأفضل امرأة رياضية عربية، وأفضل رياضية إماراتية، وأفضل رياضية ناشئة، وأفضل رياضية بارالمبية، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل أم رياضية، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي، وأفضل فريق، والأثر المستدام لهذه الجائزة في تعزيز الشغف لدى المرأة في التميز، وتحقيق الإنجازات.