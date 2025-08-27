"تريندز" : إنجازات المرأة الإماراتية تتخطى الحدود ودور محوري في صناعة المستقبل

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن المرأة الإماراتية استطاعت، بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، أن تكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في مختلف مراحل التنمية الوطنية.

وقال في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ، إن نجاحات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات من التعليم والطب والهندسة إلى العلوم والفضاء، تعكس قصة ملهمة من التحدي والإصرار والتميز، جعلتها نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الحكيمة، منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيب الله ثراه" وصولاً إلى عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي يولي تمكين المرأة وتعزيز حضورها أولوية وطنية كبرى.

وأشار إلى أن شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، احتفاءً باليوبيل الذهبي للاتحاد النسائي العام، يعكس رؤية شاملة ترسخ قيم التكاتف الوطني، وتؤكد مكانة المرأة كركن أساسي في المجتمع، ومكوّن رئيس في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد التزام “تريندز” الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية، خاصة في ميادين المعرفة والبحث العلمي، من خلال توفير بيئة داعمة وفرص نوعية لتطوير مهاراتها وصقل قدراتها، مشيرا إلى أن تمكين المرأة الشابة في مجالات الفكر والبحث الإستراتيجي يمثل استثماراً طويل المدى في مستقبل دولة الإمارات.