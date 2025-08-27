"أبوظبي للزوارق" يشارك في الجولة الثالثة لمونديال الفورمولا2 بإيطاليا

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ يشارك فريق أبوظبي للزوارق في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي تقام في مدينة" سان نازارو" الإيطالية، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري.

وتنطلق المنافسة بعد غد “الجمعة” بالفحص الفني، وصولاً إلى سباق "أفضل زمن" يوم “السبت”، وانطلاق منافسات السباق الرئيسي والختامي يوم “الأحد” المقبل.

ووقع الاختيار على كل من راشد القمزي، حامل لقب البطولة العالمية خمس مرات، وسالم اليافعي المشارك لأول مرة في هذه الفئة بعد انتقاله من الفورمولا4، لتمثيل الفريق في البطولة، بينما يترأس البعثة ناصر الظاهري، إضافة إلى جمعة القبيسي "راديو مان".

وأكد الجهازان الفني والإداري للفريق أن الزورقين المشاركين، يخضعان حالياً لبرنامج صيانة وتجهيز متكامل، يتضمن تحسينات على الأداء والسرعة، بما يتناسب مع طبيعة مسار "سان نازارو"، بينما يخوض القمزي واليافعي تدريبات ميدانية في إيطاليا للتأقلم مع أجواء المنطقة قبل انطلاق المنافسات.