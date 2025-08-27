الشركات الهندية تتصدر قائمة الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول

دبي في 27 أغسطس/ وام/ واصلت الشركات الهندية صدارتها لقائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي، خلال النصف الأول من عام 2025، بواقع 9,038 عضواً جديداً، بنمو 14.9% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حلّت باكستان في المرتبة الثانية، بـ4,281 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 8.1%، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرفة، بـ 2,540 شركة، بنسبة نمو وصلت إلى 8.3%.

وحقّقت الشركات البنغالية نمواً سنوياً بارزاً بلغ 37.5%، حيث انضمت 1,541 شركة جديدة من بنغلاديش إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من 2025 لتحتل المرتبة الرابعة، بينما حلّت المملكة المتحدة في المركز الخامس مع انضمام 1,385 شركة جديدة، بنمو سنوي قدره 11.1%.

وجاءت سوريا في المركز السادس مع انضمام 945 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الفترة نفسها ، فيما احتلت الشركات الصينية المركز السابع بانضمام 772 شركة جديدة بنمو 3.8% على أساس سنوي، وجاء الأردن في المركز الثامن بانضمام 688 شركة جديدة بنمو 2.4%، وحصلت تركيا على المركز التاسع بواقع 642 شركة جديدة بنمو 3.9%، بينما جاءت كندا في المركز العاشر بانضمام 535 شركة جديدة.

أمّا من حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2025، فقد تصدر المشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى جانب قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال، حيث استحوذ كل منهما على التوالي على 35% من أنشطة الأعضاء الجدد، وجاء تالياً قطاع البناء بنسبة 17.3%، فيما جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات وكذلك قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الثالثة، بنسبة 7.6% لكل منهما من إجمالي أنشطة عدد الأعضاء الجدد.