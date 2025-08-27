مجلس الإمارات للإعلام : المرأة الإماراتية تواصل تحقيق الإنجازات السبّاقة بجدارة واقتدار

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / أكد سعادة محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، أن المرأة الإماراتية تواصل تحقيق الإنجازات السبّاقة بجدارة واقتدار حتى أصبحت سفيرة قصة نجاح دولة الإمارات في مختلف الميادين، وراوية سرديتها الملهمة عبر مختلف المنصات، وأضحت منجزاتها التي تحققها في كل المجالات محل إشادة الجميع، بما في ذلك الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال سعادته، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، إن المساهمات المتميّزة والمستمرة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، والمكتسبات التي حققتها بدعم كبير من القيادة الرشيدة في المؤشرات؛ كشريكة في التنمية، رسخت المكانة الريادية لدولة الإمارات على الساحة العالمية.

وأضاف أن تجربتها هي اليوم محور اهتمام العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التنموية الأممية والعالمية كنموذج يحتذى به لكيفية تحويل قدرة وتميّز وريادة وابتكار وإبداع المرأة في كافة القطاعات إلى واقع داعم للتنمية وممكّن للمجتمع.

وأكد سعادته أن هذا النموذج الملهم ما كان ليتحقق لولا الدعم الدائم والأيادي البيضاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي مكّنت المرأة في دولة الإمارات في كل ميدان حتى حققت مراتب الصدارة ومراكز الريادة محلياً وعالمياً.

وأضاف أن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، بأن يكون شعار "يوم المرأة الإماراتية 2025" هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، يعزز الرسائل الإعلامية والتنموية الشاملة لعام المجتمع، ويحتفي بجهود 50 عاماً منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات عام 1975، ويؤكد شراكة المرأة الإماراتية؛ ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، في تمكين مجتمعها والمساهمة الفاعلة في بنائه بوحدة الهدف واستدامة النمو ومواصلة العطاء.

من جانبها أكدت سعادة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن ما حققته المرأة الإماراتية على مدى عقود وخلال 50 عاماً من إنشاء الاتحاد النسائي العام يمثّل ترجمة عملية لرؤية إستراتيجية شاملة وضعتها القيادة الرشيدة للدولة، ونتيجة حتمية لما حظيت به المرأة في دولة الإمارات من دعم ورعاية ومساندة دائمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”.

وقالت إن المرأة الإماراتية في يومها هذا شريكة أساسية في تخيّل وتخطيط وتنفيذ المستقبل الطموح الذي تتطلع إليه دولة الإمارات، ومساهمة فاعلة في تعزيز تلاحم وتقدم ورقي مجتمعها وتحفيز شرائحه كافة من خلال قصص نجاحها الملهمة، وإنها بعملها على رؤى وأستراتيجيات وسياسات متكاملة، وفي مجالات مستقبلية حيوية، لا سيما الإعلام، تمثل منارة للإنجاز والتميز ونموذجاً حياً لقيم ووعي وطموح الإنسان والمجتمع في دولة الإمارات.

وأشارت سعادتها إلى ثقة مجتمع الإمارات بقدرة المرأة الإماراتية على مواصلة البناء على إرث الشراكة يداً بيد، والمساهمة في تشكيل خمسين عاماً جديدة من الإنجازات التي تسرّع تحقيق الرؤى الإستراتيجية، كرؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071، وتعزز موقع الإمارات على الخارطة العالمية، وتواصل نقل قصتها الملهمة إلى العالم.