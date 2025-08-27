عبدالرحمن العور : المرأة الإماراتية رمز العطاء والإنجاز

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكد معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة ، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت بدور المرأة المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة، ووفرت لها كل سبل الدعم لتكون شريكاً فاعلاً في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بالمرأة الإماراتية رمز العطاء والإنجاز، فهي تثبت اليوم، وكل يوم، حضورها المتميز في شتى المجالات، وقدرتها على تحقيق نجاحات نوعية جعلت منها نموذجاً يُحتذى به، سواء في مواقع القيادة أو في ميادين الابتكار والبحث العلمي أو في العمل المجتمعي والإنساني.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها القوي ودورها الجوهري في سوق العمل بمختلف قطاعاته، وأسهمت بفاعلية في إثراء رأس المال البشري الوطني سواء في العمل الحكومي أو الخاص، وحققت أفضل مستويات الأداء، بما يضمن استدامة الكفاءات الوطنية المؤهلة القادرة على قيادة مسيرة التطوير والابتكار في الدولة.

وأعرب عن الاعتزاز والفخر بالدور البارز الذي تؤديه كوادرنا النسائية في تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، من خلال إسهاماتهن في صياغة السياسات، وتصميم المبادرات، وتنفيذ المشاريع التي ترتقي بجودة التعليم وتواكب الأولويات الوطنية.

وأكد معاليه أن مواصلة العمل على تهيئة بيئة عمل محفزة وداعمة تمكّن المرأة الإماراتية من الإبداع، وتعزز من قدرتها على الإسهام في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، والمشاركة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للعلم والمعرفة ، مشيرا إلى أن المرأة الإماراتية اليوم لا تشارك فحسب في مسيرة التنمية، بل تساهم بقيادتها بثقة واقتدار، لتبقى مصدر فخر وإلهام لوطنها وللأجيال المقبلة.