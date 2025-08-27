الإيطالي جانيك سينر حامل اللقب يتأهل للدور الثاني من “بطولة أمريكا للتنس”

نيويورك في 27 أغسطس/ وام/ استهل الإيطالي جانيك سينر حامل لقب النسخة الماضية من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والمصنف الأول، مشواره في النسخة الحالية المستمرة حتى 7 سبتمبر المقبل، بالفوز على التشيكي فيت كوبريفا بثلاث مجموعات دون مقابل 6-1، و6-1، 6-1، ليبلغ الدور الثاني من البطولة ويواجه الإسترالي اليكس بوبيرين المتأهل على حساب الفنلندي اميل روسوفوري بثلاث بمجموعات دون مقابل 6-3، و6-4، و7-6.

كما تأهل الألماني دانييل التماير إلى الدور الثاني بعد فوزه على الصربي حمد ميديدوفيتش بثلاث مجموعات لمجموعتين 7-5، و6-7، و7-6، و6-7، و6-4، وتأهل أيضا الياباني شينتارو موتشسزوكي بعد فوزه السهل على الفرنسي هوجو جاستون بثلاث مجموعات دون مقابل 6-4، و6-3، و6-4.

كما تأهل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بعد فوزه على الكرواتي مارين تشيليتش 6-4 و6-1 و6-4.

وبالنسبة لمنافسات السيدات، فقد فازت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة الثانية على الكولومبية ايميليانا أرانغو 6-1، و6-2، وتأهلت الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثالثة إلى الدور الثاني بعد فوزها على الاسترالية آيلا تومليانوفيتش بمجموعتين لمجموعة واحدة 6-4، و6-7، و7-5، وكذلك الروسية ميرا اندريفا المصنفة الخامسة بعد فوزها على الأمريكية اليسيا باركس بمجموعتين 6-0 ، و6-1.

وبلغت أيضا الدور الثاني اليابانية نعومي اوساكا المصنفة 23 بعد فوزها السهل على البلجيكية جرين مينين 6-3، و6-4.