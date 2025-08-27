ابن طوق : 128.482 رخصة تجارية تملكها إماراتيات في الدولة بنهاية يوليو 2025

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يوم المرأة الإماراتية يُعد مناسبة وطنية بالغة الأهمية، نستحضر خلالها ما حققته من إنجازات نوعية وريادية بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وكذلك دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ومساهمتها البارزة في بناء الأجيال، وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية.

وأشاد بالنماذج الوطنية المشرفة من القيادات النسائية الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية، ومن بينهن ابنة الإمارات شيخة النويس، التي حققت إنجازاً غير مسبوق كأول امرأة على مستوى العالم تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهي سابقة تاريخية تعكس ريادة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها الدولي.

ولفت معاليه إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة، ويعبّر عن الروح التشاركية للنموذج الإماراتي المميز في تمكين المرأة الإماراتية، التي تحظى بمكانة مرموقة في مختلف المجالات، في ضوء الدعم الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال إنه بفضل الجهود الوطنية الاستثنائية، أصبحت المرأة الإماراتية اليوم جزءاً رئيسياً في قطاعات الأعمال والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية التي تملكها إماراتيات في الدولة 128.482 رخصة بنهاية يوليو 2025 وبنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بنهاية يوليو 2024، و155% مقارنةً بنهاية يوليو 2020، وتشمل هذه الرخص مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومنها التجارة الإلكترونية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والرياضة.

وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل جهودها في إطلاق المبادرات والسياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، حيث أصدرت قراراً وزارياً ينص على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم التنوع في بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها في المؤشرات التنافسية العالمية.

