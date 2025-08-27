رئيس "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية": المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات المرأة التي حققت نجاحات بارزة في مختلف المجالات، وأسهمت بدور محوري في مسيرة التنمية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها وريادتها في ميادين الأسرة والمجتمع والعلم والمعرفة، وتبوأت أرفع المناصب، لتبقى مصدر فخر واعتزاز للوطن.