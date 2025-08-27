جامعة العين تستقبل طلابها للعام الأكاديمي 2025-2026

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ استقبلت جامعة العين طلابها للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026، في الحرم الجامعي في أبوظبي والعين.

ونظمت الجامعة جولات للطلبة المستجدين للتعرف على الكليات والمختبرات الحديثة، إضافة إلى جلسات إرشادية قدمها أساتذة الجامعة وإدارتها لتعريفهم بالخدمات الأكاديمية والأنشطة الطلابية.

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة العين، بهذه المناسبة، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وجامعة العين تؤكد عاماً بعد عام التزامها برسالتها في إعداد جيلٍ واعٍ ومؤهلٍ قادر على الإسهام في نهضة الدولة ومسيرتها التنموية، لافتا إلى أن الإقبال المتزايد من الطلبة على الجامعة يعكس ثقة المجتمع في برامجها ومخرجاتها.

وأضاف أن جامعة العين تعمل على توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب مستجدات العصر، وتطرح برامج أكاديمية حديثة في مجالات ناشئة مثل الأمن السيبراني، الروبوتات، والابتكار وريادة الأعمال، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وخططها المستقبلية في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز دور الشباب في قيادة التحولات الوطنية.

وفي إطار توسعها الأكاديمي وتماشياً مع متطلبات المرحلة المقبلة، طرحت جامعة العين هذا العام برامج أكاديمية نوعية في البكالوريوس والماجستير والدبلوم المهني في مجالات متعددة مثل التمريض، الذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، بما يعكس رؤيتها في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

كما أطلقت كلية طب الأسنان كأول كلية من نوعها في إمارة أبوظبي، مجهزة بأحدث المختبرات والعيادات التعليمية التي تعتمد على التقنيات الرقمية المتطورة.

وللمرة الأولى، استقبلت جامعة العين هذا العام طلبة برامج الدكتوراه في تخصصات نوعية تشمل القانون، إدارة الأعمال، والتربية، وذلك استجابة للاحتياجات الوطنية المتزايدة في مجالات البحث العلمي، وإعداد كوادر قيادية تمتلك القدرة على إنتاج المعرفة وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات المجتمعية.

كما أعلنت الجامعة عن تنظيم سلسلة من الأنشطة الأكاديمية والثقافية والرياضية خلال الفصل الأول، لتعزيز اندماج الطلبة في البيئة الجامعية وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، إضافة إلى إطلاق مبادرات مجتمعية تعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وتواصل جامعة العين تعزيز مكانتها الأكاديمية محلياً ودولياً، بعد حصولها على الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان الجودة البريطانية “QAA”، وتصنيفها للعام 2025 في المرتبة 27 عربياً حسب تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية، وضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف "التايمز" للتعليم العالي للجامعات العالمية.