الرئيس التنفيذي لـ“سفن إكس”: تمكين المرأة ركيزة أساسية في إستراتيجية الشركة

دبي في 27 أغسطس/وام/ أكد طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لشركة “سفن إكس”، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات المرأة التي حققتها على مدى خمسين عاماً بفضل دعم القيادة الرشيدة ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن “سفن إكس” تضع تمكين المرأة ضمن أولوياتها الإستراتيجية عبر مبادرات عملية تعزز حضورها في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وفتح آفاق أوسع لمشاركة المرأة في مسيرة التنمية.