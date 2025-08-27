ميثاء الشامسي : يوم المرأة الاماراتية يجسد مسيرة إنجازات كبيرة

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، إن الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يكتسب معان ودلالات عظيمة ، فهو يلقي الضوء على مسيرة إنجازات عظيمة حققتها المرأة الاماراتية، كما يعكس جهود القيادة الرشيدة منذ قيام دولة الإمارات، التي أرسى الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه"، وإخوانه أصحاب السمو الحكام المؤسسين، منهج ودعائم الاهتمام بالمرأة كقوة بشرية لها حق المشاركة في مسيرة البناء والتنمية.

وأضافت معاليه، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن قيادتنا الرشيدة ما زالت تتبع النهج ذاته، فقد آمنت بقدرات المرأة ودورها المحوري في بناء الوطن والمجتمع المستقر الآمن، مما جعلها توفر كافة الفرص والتسهيلات للمرأة الاماراتية سواء في مجال التعليم أو في مجال العمل، فيما تابعت وتبنت كل سبل التطوير والتدريب التي من شأنها الارتقاء بمهاراتها وقدراتها المهنية والفنية الى جانب تعزيز دورها الأسري.

وأشارت إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، قائدة مسيرة نهضة المرأة الاماراتية والتي أرست فكرا مجتمعيا يكرم المرأة ويساند دورها ويدعم جهودها في مسيرة التنمية المستدامة، فلها كل الشكر والامتنان على ما قدمته للمرأة الاماراتية ، فسموها لم تألوا جهداً في توفير كل ما يعزز مسيرتها العلمية والعملية.