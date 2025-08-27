مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية : يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية للاعتراف بعطائها ودورها الحيوي

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكّد سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية للاعتراف بعطاء المرأة ودورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الشاملة للدولة.

وقال سعادته، بهذه المناسبة، إن ما نشهده اليوم من حضور قوي للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات هو ثمرة رؤية قيادية آمنت بإمكاناتها، واستثمرت في تمكينها، وحرصت على إشراكها كشريك أساسي في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف أنه في يوم المرأة الإماراتية هذا العام، نفتخر بإنجازات بنات الإمارات، ونحن نحتفل تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، الذي يعكس عمق الشراكة المجتمعية ويجسد تقدير القيادة الرشيدة لدور المرأة في مسيرة بناء الوطن وتقدمه.

وأوضح أن هذا الشعار يحمل في طياته دلالات عظيمة عن التكاتف الوطني، والاعتراف بدور المرأة كشريك حقيقي وفاعل في صنع الإنجازات، لا سيما ونحن نستذكر خمسين عاماً من العطاء والتميز للمرأة الإماراتية، التي أثبتت أنها شريكة للرجل في كل ميدان، وصانعة حقيقية للتنمية المستدامة.

وأكد التزام المجلس بدعم المرأة وتمكينها في جميع القطاعات، انطلاقاً من إيمانه بأن تقدم الأمم لا يكتمل إلا بمشاركة فاعلة ومتساوية بين الجميع، وبأن المرأة هي ركيزة أساسية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.