محمد بن فيصل القاسمي: ابنة الإمارات قصة نجاح متواصلة تضيء طريق المستقبل

الشارقة في 27 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "يدًا بيد نحتفي بالخمسين"، هو مناسبة وطنية تجسد مكانة المرأة الإماراتية كشريك أساسي في مسيرة البناء والعطاء، وترجمة حقيقية لقيم المجتمع الإماراتي الذي يعتز بدور المرأة ويثمّن عطاءها المتواصل.

وأضاف أن هذه المناسبة تعكس عمق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي آمنت بأن المرأة عنصر فاعل في التنمية ومحرك أساسي للتقدم، وهو ما أثبتته المرأة الإماراتية بجدارتها وكفاءتها في مختلف الميادين.

وأشار إلى أن تمكين المرأة في دولة الإمارات هو نهج أصيل وضع أسسه الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي آمن بدور المرأة ودفع بها إلى الصفوف الأولى، وهو النهج الذي واصلته القيادة الحكيمة، وفي ظل دعم كبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي كانت ولا تزال نموذجاً عالمياً في رعاية وتمكين المرأة.

وأكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم ركناً أساسياً في التنمية، وأن حضورها المشرّف في مختلف القطاعات، هو ثمرة دعم القيادة ووعي المرأة برسالتها الوطنية والإنسانية، ونفخر بمساهمتها النوعية في رفع اسم الدولة على الساحة العالمية.