"الإمارات للتطوير التربوي": المرأة الإماراتية قوة دافعة للابتكار والتميز

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكدت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن المرأة الإماراتية قوة دافعة للابتكار والتميز في كافة قطاعات الدولة.

وقالت في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن شعار هذه المناسبة الوطنية "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يعكس مسيرة المرأة الإماراتية منذ أولى مراحل التمكين التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتسير على نهجه قيادتنا الرشيدة التي تولي كل الدعم والاهتمام للمرأة باعتبارها شريكاً فاعلاً في قصة بناء الوطن، فهي القدوة التي تنير الدرب، والمربية التي تغرس القيم، والملهمة التي تفتح أمام الأجيال آفاق المستقبل.

وأضافت أنه بفضل الرعاية والتوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، عززت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف الميادين والقطاعات.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية حاضرة في قطاع التعليم فهي تشكل شريان المجتمعات المدرسية ونبضها، ومن خلال الاستثمار المستمر في تطويرها المهني، تحرص الكلية على تزويدها بالأدوات والمهارات والبرامج الأكاديمية التي تعظم دورها وتمكنها من تحقيق إمكاناتها .