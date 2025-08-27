عبدالرحمن العويس: المرأة الإماراتية شريك المستقبل والتحول الإيجابي بالقطاعات التنموية

دبي في27 أغسطس/ وام/ قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يمثل محطة فارقة في مسيرة ترسيخ النموذج الإماراتي لتمكين المرأة، حيث أن هذه المناسبة السنوية تأتي لتأكيد اعتزازنا وفخرنا بالمرأة الإماراتية التي أثبتت عبر العقود الماضية من تاريخ دولتنا حضورًا أصيلًا ودوراً فاعلاً في مسيرة بناء وطننا الزاهر.

وأضاف معاليه ، في تصريح اليوم بهذه المناسبة، إنه في ظل إيمان قيادتنا الرشيدة الراسخ ، منذ تأسيس دولة الاتحاد، بأن تمكين المرأة هو ضرورة وطنية، وأنها شريك أساسي في بناء الوطن وصناعة مستقبله المزدهر، حصدت عملية التمكين ثمارها بفضل الدعم المتواصل من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، التي وضعت الأسس المتينة لمسيرة التمكين الشامل للمرأة الإماراتية، لتتبوأ أعلى المناصب، وتتولى زمام القيادة ، وتظل عنصرًا فاعلًا في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.

وأوضح معاليه أنه على مدى خمسة عقود، ترسخت رؤية الدولة في تمكين وريادة المرأة كأولوية وطنية في كافة جوانب العمل الوطني في الدولة ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة، وبخاصة في جانب الحياة النيابية، حيث أصبحت المرأة تشغل نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي منذ بداية الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس في عام 2019، وذلك بموجب قرار رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2019، والذي قضى بألا تقل نسبة تمثيل النساء للإمارة عن 50% من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.