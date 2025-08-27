مدير عام نقل عجمان: المرأة شريك فاعل في تطوير قطاع النقل

عجمان في27 أغسطس/ وام/ أكد سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل – عجمان أن المرأة تمثل شريكًا أساسيًا في نجاح وتطور قطاع النقل في الإمارة معربا عن فخر الهيئة بالكفاءات النسائية التي أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة.

وقال لوتاه في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الاماراتية :" نؤمن في هيئة النقل - عجمان أن المرأة الإماراتية عنصر فاعل وشريك أساسي في النجاح المؤسسي وقد أثبتت حضورها في مختلف المجالات بكفاءة عالية، وأسهمت في تحقيق نقلات نوعية نفاخر بها وأكد الالتزام بدعم مشاركتها وتمكينها في جميع مسارات العمل، خاصة في قطاع النقل .