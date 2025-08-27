حاكم الشارقة يستقبل وزيرة التربية والتعليم

الشارقة في 27 أغسطس /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم والوفد المرافق لها، وذلك في قصر البديع.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بوفد وزارة التربية والتعليم، مثمناً ما تبذله الوزارة من جهود كبيرة في تطوير العملية التعليمية، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي تبذله كوادر الوزارة في سبيل دعم المدارس والمعلمين والطلبة، ومؤكداً أن التعليم يمثل الركيزة الأولى في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأشار سموه إلى أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعليم والتعلم وتطوير المناهج، وبما يحافظ على أصالة الهوية الوطنية، والتمسك بالقيم الإسلامية والعربية والعادات المجتمعية التي تمثل أساس المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن التعليم المدرسي يعد أحد الوسائل الأساسية لصيانة القيم ونقلها إلى الأجيال القادمة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على الخطط الموضوعة من قبل الوزارة للعام الدراسي الجديد، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى تعزيز البيئة المدرسية من خلال تحديث البنية التحتية، وتطوير أساليب التعليم، وإدخال تقنيات حديثة من شأنها رفع مستوى الطلبة، وتقديم الدعم المتواصل للمعلمين بما يسهم في رفع كفاءتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

وتعرف سموه على أبرز المبادرات الجديدة التي أطلقتها الوزارة مع بداية العام الدراسي، والتي تركز على الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز دور المدرسة كمحور أساسي في بناء شخصية الطالب، مطلعاً سموه على خطوات الوزارة في التعاون المستمر مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق رؤية الدولة في بناء منظومة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبها، وجهت معالي وزيرة التربية والتعليم شكرها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على استقباله ودعمه الكبير للمنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال خططها ومبادراتها المختلفة إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمستقبل وتحقق توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية.