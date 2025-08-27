الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: المرأة شريك فاعل بمسيرة النهضة الوطنية

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكدت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة أنه لطالما كانت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الداعم الأول لمسيرة المرأة الإماراتية، مؤمنةً بقدرتها كشريك أساسي في النهضة والتطوير وأوضحت أنه من هذا النهج الراسخ، انطلقت المرأة الإماراتية لتثبت حضورها في ميادين العلم والعمل، وتؤكد دورها الحيوي في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.

وقالت الكعبي في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن المرأة هي الأم والمربية، والمبتكرة، ومقدمة الرعاية وصانعة الأجيال، وكما أن الأسرة هي نواة المجتمع، فالمرأة هي عماد الأسرة، ودعمها وتمكينها يعني استقرار الأسرة ونماءها، وبالتالي ازدهار المجتمع بأسره، فالنهضة تبدأ من المنزل، حيث تغرس المرأة في أبنائها قيم الانتماء والعطاء والطموح، ليصبحوا أفراداً يسهمون في بناء وطنهم ورفعته".

وأكدت أن المرأة الإماراتية نجحت في أن تجمع بين دورها الأسري الأصيل ومكانتها الريادية في مختلف القطاعات، لتكون نموذجاً ملهماً في العطاء والإنجاز، وأن احتفاءنا بها لا يقتصر على هذه المناسبة، بل تقدير متجدد لمسيرتها كل يوم، وإيمان راسخ بدورها شريكا أساسيا في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

