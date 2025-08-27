مؤسسة الإمارات للدواء: يوم المرأة يجسد مسيرة 50 عاماً من العطاء

دبي في27 أغسطس/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يجسد معاني الوفاء والاعتزاز بمسيرة خمسين عاماً من العطاء الوطني، ويعكس قيم الاتحاد والتكامل التي عززت مكانتها لتغدو شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية، منذ فجر التأسيس وصولاً إلى “عام المجتمع”.

وقالت الكعبي في تصريح بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية": لقد كانت ولا تزال بصمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حاضرة في كل محطة من محطات هذه المسيرة، فمنذ تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، شكلت مبادراته الركائز الأساسية لتعزيز مكانة المرأة في الميادين كافة وبرؤية ثاقبة، امتدت إنجازات الاتحاد لتشمل محاور الاستدامة، والتمكين حتى الريادة، فترسخت مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الوطنية والدولية، لنصل إلى ما نعيشه اليوم من ثمار تعكس توجيهاتها المستمرة التي جعلت المرأة شريكاً محورياً في التنمية المستدامة وعماداً للأسرة الإماراتية.

وأضافت : " نقف اليوم فخورين بما تقدمه المرأة الإماراتية من مساهمات استراتيجية في قطاع الدواء، فيوماً بعد يوم تثبت ابنة الإمارات قدرتها على الابتكار والمشاركة في ضمان الأمن الدوائي الوطني، عبر صياغة سياسات دوائية تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لحماية صحة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة مرجعا إقليميا في مجال الدواء.

وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر والتقدير لكل امرأة تعمل في هذا القطاع الحيوي، إذ تجسد بتفانيها قيم الاتحاد، وتؤكد أن يدها الممتدة بالعمل والعطاء، تقف جنباً إلى جنب مع الرجل لصناعة مستقبل صحي مستدام للأجيال القادمة.

