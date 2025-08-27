الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية : المرأة الإماراتية نموذج رائد وملهم

أبوظبي في 27 أغسطس /وام / قال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نعتز من خلالها بماحققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي أرست دعائم تمكين المرأة الإماراتية منذ خمسة عقود. وأضاف الشامسي في كلمة له بهذه المناسبة أن شعار هذا العام "يدًا بيد نحتفي بالخمسين" يأتي احتفاءً بمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد النسائيا لعام ويؤكد على توجه الإمارات الاستراتيجي المتمثل في أن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية، وأنها نموج رائد وملهم للمرأة إقليميًا وعالميًا.

وقال :“سنظل دائمًا نفخر بما تقدمه المرأة الإماراتية من إسهامات متميزة وما تحققه من إنجازات في مختلف مجالات العمل المؤسسي، بدعم لا محدود من قيادتنا الحكيمة”.