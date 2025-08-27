"زايد الإنسانية": إبنة الإمارات حققت إنجازات كبيرة ولها بصمات مؤثرة في نهضة دولتنا

أبوظبي في 27 أغسطس/وام/ أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، يمثل عرفاناً بالدور الحيوي الذي تقوم به إبنة الإمارات في سبيل بناء ونهضة الوطن باعتبارها شريكاً رئيسياً في عملية البناء والتنمية بإسهاماتها الريادية وما تحققه من إنجازات في مختلف المجالات.

وأضاف الفلاحي في تصريح بهذه المناسبة ، إن المرأة الإماراتية، بفضل الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، أثبتت حضورها الفاعل وحققت إنجازات عظيمة وتركت بصمات واضحة ومؤثرة في نهضة الدولة في العديد من القطاعات المهمة بما يبرهن على دورها المحوري في مسيرة التنمية الشاملة و مساهماتها الفعالة في تعزيز مسيرة تقدم الإمارات ،لذلك تعتبر شريكا فاعلا في التنمية وركيزة من ركائزها.

ووجه الفلاحي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، فبفضل رؤية سموها ومبادراتها الرائدة أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً للتميز والريادة وشريكة فاعلة في صنع القرار وبناء المستقبل، مشيراً إلى أن دور المرأة الإماراتية في بناء مستقبل مستدام يضاف إلى دورها الحيوي في الأسرة والمجتمع فهي المحور الأساسي في غرس منظومة القيم المجتمعية قيم في نفوس الأجيال القادمة.

وأشار الفلاحي إلى الأثر الكبير لمبادرات المرأة الإماراتية في مجالات العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي، وتفاعلها الإيجابي مع القضايا الإنسانية حول العالم والتي تعتبر مصدر فخر وإعزاز لدولة الإمارات، حيث سجلت حضوراً فاعلاً في ساحات العطاء الإنساني، وبادرت بالوصول إلى المتضررين والمتأثرين في أكثر المناطق اضطراباً وأشدها هشاشة، وشاركت في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم لتكون رمزاً للبذل والعطاء والخير ودعم المحتاجين حول العالم.