الصكوك الوطنية تطلق برنامج "عهد"

دبي في 27 أغسطس /وام/ أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن إطلاق برنامج "عهد" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام ويحمل هذا العام شعار "يداً بيد".

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، فالبرنامج هو خطة ادخار للطوارئ صُممت خصيصاً للمرأة الإماراتية، بهدف مساعدتها على بناء احتياطي مالي يضمن لها ولأسرتها القدرة على مواجهة أي موقف غير متوقع.

ويستهدف البرنامج تمكين 10,000 امرأة إماراتية مالياً خلال عام واحد، عبر توفير أدوات عملية وخطط ادخار مرنة، كما يسعى البرنامج إلى منح المستفيدات المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة شؤونهن المالية بذكاء، ما يضمن لهن ولأسرهن مواجهة التحديات المالية بثقة واستقرار.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: صممنا برنامج "عهد" ليكون أكثر من مجرد حساب ادخار، فهو صندوق للطوارئ يمنح المرأة الثقة والاطمئنان، ويجعلها أكثر استعداداً لأي ظرف.

ودعت المواطنات للاستفادة من هذا البرنامج لبناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لأنفسهن ولأسرهن، والمساهمة في ترسيخ ثقافة الادخار كقيمة مجتمعية راسخة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مناعة المجتمع.

ويوفر "عهد" مزايا التي تشمل خطط ادخار لمختلف مستويات الدخل، وورش عمل تثقيفية في التخطيط المالي وإدارة الأموال، مع سهولة التسجيل والمتابعة عبر التطبيق المخصص، كما يمنح البرنامج المشتركات فرصة الدخول في برنامج المكافآت السنوي الذي تقدمه الصكوك الوطنية بقيمة 36 مليون درهم، إضافة إلى أكثر من 12,000 جائزة سنوية مخصصة للنساء الإماراتيات، وأكثر من 24,000 جائزة سنوية للمدخرين الإماراتيين المنتظمين.

وفق الصكوك الوطنية لا تقتصر المبادرة على توفير خطط ادخار وحوافز وجوائز، بل تمتد لتزويد المرأة الإماراتية بأسس عملية تُمكّنها من إدارة شؤونها المالية، ومن أبرز هذه الأسس معادلة الاستعداد للطوارئ التي يقدمها البرنامج، والتي تقوم على قاعدة بسيطة مفادها أن قيمة صندوق الطوارئ يجب أن تعادل مصروفات الشخص الشهرية مضروبة في ستة أشهر، وبهذا، يمنح "عهد" المرأة وسيلة واضحة ومباشرة لبناء احتياطي مالي يغطي النفقات الأساسية لنصف عام كامل، مما يضمن لها ولأسرتها الأمان المالي والقدرة على مواجهة أي ظرف طارئ بثقة واستقرار.