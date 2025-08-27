وزيرة التغير المناخي والبيئة، : المرأة الإماراتية محرك رئيسي لمسيرة التنمية

دبي في 27 أغسطس / وام / أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المرأة الإماراتية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، تعيش اليوم أزهى عصورها بعدما أصبحت شريكاً فاعلاً ومحركاً أساسياً في مسيرة التنمية والركيزة التي تضمن مستقبلاً أكثر استدامة وازدهاراً لدولة الإمارات.

وقالت معاليها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية: "إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قدمت للعالم نموذجاً عالمياً مبتكراً في تمكين المرأة هذا النموذج لا يقتصر على فتح الأبواب أمامها، بل يقوم على الثقة الكبيرة في قدراتها وتزويدها بالعلم والمعرفة، لتصبح اليوم قوة فاعلة تمتلك طاقات الإبداع والابتكار وتقود مسيرة التقدم في كافة القطاعات الحيوية في الدولة".

وأشادت معاليها بالجهود التاريخية التي قادتها ولا تزال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وقالت إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة رؤية استثنائية وعطاء لا محدود من "أم الإمارات"، التي آمنت بقدرات بنات زايد منذ فجر الاتحاد وتُعد مبادرة "نزرع للاستدامة"، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام برعاية كريمة من سموها، خير مثال على هذا النهج، حيث تربط هذه المبادرة الرائدة بين تمكين المرأة في القطاع الزراعي الحيوي وبين تعزيز أمننا الغذائي واستدامة بيئتنا، لتؤكد مجدداً أن المرأة هي أساس استقرار المجتمعات وازدهارها".

وأضافت أن نموذج تمكين المرأة في دولة الإمارات، الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورعته "أم الإمارات"، تحول إلى قصة نجاح عالمية، حيث أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها وقدرتها على العطاء والقيادة في الميادين كافة.