مكتب أبوظبي للاستثمار : المرأة الإماراتية شريك في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للاستثمار

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / يحتفي مكتب أبوظبي للاستثمار بإنجازات المرأة الإماراتية الرائدة في مسيرة التنويع الاقتصاد الوطني. ففي مختلف القطاعات، تشارك المرأة في قيادة جهود التحوّل والابتكار التي تُعزّز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار، وتسرّع انتقالها نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

ويُجسّد هذا التقدم الدعم الراسخ من قيادتنا الرشيدة التي وضعت تمكين المرأة دائمًا في صدارة أولوياتها، وأكدت دورها الحيوي في بناء اقتصاد أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار جهوده لتمكين المرأة من خلال إطلاق مبادرات متخصّصة لتطوير الكوادر النسائية الوطنية، وإبرام الشراكات الاستراتيجية التي تمهد الطريق أمامها لتولي مهام قيادية في القطاعات المستقبلية الواعدة، وضمان أن تنعكس تنمية المهارات على توفير فرص عمل حقيقية وفاعلة.

وبهذه المناسبة، قالت نادية راشد، رئيسة الشراكات الصناعية والتواصل في مكتب أبوظبي للاستثمار: "نستمد إلهامنا من رؤية قيادتنا، التي وضعت المرأة الإماراتية في صميم مسيرة التقدّم الوطني، ومنحتها الثقة والدور الاستراتيجي والمستدام للمشاركة في مسيرة الوطن التنموية. فلم تكتفِ المرأة الإماراتية بترسيخ حضورها في كل القطاعات فحسب، بل أثبتت قدرتها على القيادة وتصدّرت مسيرة الابتكار بمشاركتها في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتحقيق النمو الصناعي. ونحن بدورنا مستمرون في بناء جسور التواصل للكوادر الإماراتية وربطها بالفرص النوعية داخل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن أن تتحول المشاركة إلى تأثير ونتائج ملموسة على المدى الطويل. إن رسالتنا لكل امرأة إماراتية واضحة: أنتنّ شريكات أساسيات في بناء اقتصاد المستقبل، ونحن ملتزمون بدعم نجاحكن على المدى الطويل. ونؤمن أن قوة أي مبادرة استثمارية أو صناعية تكمن في المشاركة الشاملة، وقد أثبتت المرأة الإماراتية مكانتها ودورها المحوري في دفع الابتكار ضمن اقتصاد المعرفة، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ تنافسية أبوظبي ودولة الإمارات عالمياً."

وتتميز المرأة الإماراتية بدورها الفعال والمؤثر في المجمّعات المتخصصة التابعة لمكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك من خلال جهودها البارزة في تطوير وتعزيز المجمعات الاقتصادية التي تساهم في إيجاد حلول لعدد من التحديات العالمية، فضلاً عن دورها في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالميًا للاستثمار في اقتصاد المستقبل.. حيث إن دور المرأة الإماراتية لا يقتصر على المشاركة في التحوّل الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات فحسب، بل تساهم بدورها القيادي في مختلف القطاعات، بدءًا من التكنولوجيا الدقيقة، وصولًا إلى التنمية الصناعية الشاملة.