"طرق الشارقة" تنجز أعمال تطوير ورفع كفاءة 17 كم في الرفيعة

الشارقة في 27 أغسطس/ وام / أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين التقاطع رقم 10ومنطقة الرفيعة وصولاً إلى طريق الإمارات وذلك ضمن حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة لتلبية احتياجات المناطق الناشئة وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية في إطار سعيها الدائم لتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع جودة شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة.

وتضمنت أعمال المشروع الممتد على مسافة 17 كيلومتراً صيانة شاملة لطبقات الإسفلت إلى جانب توسعة كتف الطريق في الاتجاهين بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتحسين تدفق المركبات في ظل التنامي المستمر للسكان في المنطقة.

وأكد سعادة المهندس يوسف خميس الثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن المشروع يندرج ضمن خطط الهيئة الهادفة إلى تحسين مستوى البنية التحتية في جميع المناطق في الإمارة والتي تشهد نمواً متسارعاً موضحاً أن الطريق المطور من شأنه الربط بين عدة مناطق ويعزز من الوصول إلى طريق الإمارات ما ينعكس إيجاباًعلى سهولة التنقل ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

كما شملت الأعمال تحسين مستويات الأمان على الطريق من خلال تطوير مناطق الالتفاف والتقاطعات و تثبيت اللوحات الإرشادية والمرورية اللازمة بما يواكب النمو العمراني ويعزز من قدرة الطريق اليومية على استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات.