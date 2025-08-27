رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة : المرأة الإماراتية ركيزة مهمة من ركائز التنمية

الشارقة في 27 أغسطس / وام / أكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية مهمة للاحتفاء بما حققته المرأة من إنجازات ودورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وقال سعادته في تصريح له إن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس عمق الشراكة بين أبناء الوطن في مسيرة البناء والنهضة، ويجسد المكانة الرائدة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق مكتسبات الدولة خلال العقود الماضية، وركيزة أساسية في مسيرتها المستقبلية نحو مزيد من التميز والريادة.

وأضاف أن دائرة الموارد البشرية، وضمن دورها في تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية، تنظر إلى المرأة الإماراتية باعتبارها عنصراً محورياً في منظومة رأس المال البشري، حيث أثبتت كفاءتها وجدارتها في مختلف مجالات العمل، وأسهمت بفعالية في دعم القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.