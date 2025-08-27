غرفة عجمان : إبنة الإمارات نموذج ملهم في التميز والعطاء

عجمان في 27 أغسطس / وام/ أكد سعادة عبدالله بن محمد المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان أن إبنة الإمارات تعتبر نموذجا ملهما في التميز والعطاء.

و قال إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نستحضر فيها بفخر واعتزاز ما حققته إبنة الإمارات من إنجازات رائدة في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة، حيث أثبتت حضورها كشريك رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال، وأسهمت بفاعلية في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.

وأضاف في تصريح بهذه المناسبة ان المرأة الإماراتية تواصل تحقيق الإنجازات بفضل دعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، لتبقى نموذجا ملهما في التميز والعطاء.

و أكد المويجعي اعتزاز غرفة عجمان بالدور الريادي للمرأة في منظومة الأعمال، وحرصها المستمر على تمكينها وتوفير البيئة الداعمة لتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبه قال سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، إن إنجازات المرأة الإماراتية في شتى الميادين تعكس قدرتها على الابتكار وصناعة التأثير، فقد استطاعت أن تترك بصمة واضحة في قطاعات الأعمال والاستثمار والقيادة والإدارة، وأن تواكب التطورات العالمية بخطوات استباقية عززت حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

و أضاف السويدي ان القيادة الرشيدة وبفضل ما وفرته من سياسات تمكين ورؤى مستقبلية أصبحت المرأة الإماراتية أيقونة للريادة والابتكار.