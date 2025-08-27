"تريندز" يحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية"

أبوظبي في 27 أغسطس/وام/ احتفى مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" تحت شعار ""يداً بيد نحتفي بالخمسين" بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، تقديراً لدورها في مسيرة النهضة والتنمية.

وكرم الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، الموظفات وثمّن إسهاماتهن الفارقة في تعزيز رسالة المركز البحثية والفكرية، ودورهن في بناء جيل واعٍ وقادر على الإسهام في صناعة مستقبل مستدام.

وقال إن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على قيادة التحولات وصياغة المستقبل، ونجاحاتها اليوم ثمرة رؤية وطنية وضعت الإنسان في صدارة الاهتمام".

وشدد على التزام "تريندز" بتمكين المرأة في ميادين المعرفة والبحث العلمي من خلال توفير بيئة حاضنة وفرص نوعية لتطوير مهاراتها.

وأضاف أن تمكين المرأة الشابة في مجالات الفكر الاستراتيجي يمثل استثماراً مستداماً في مستقبل الإمارات، ويعزز مكانتها دولة سبّاقة في الريادة والابتكار.

من جهتهن، عبّرت موظفات "تريندز" عن سعادتهن وتقديرهن لهذه اللفتة وأكدن أن التكريم يعكس بيئة العمل الداعمة التي يوفرها المركز.

وقالت رئيسة مجلس شباب تريندز الباحثة العنود الحوسني: "نحن فخورات بكوننا جزءاً من مؤسسة تقدر جهودنا وتؤمن بقدراتنا.

بدورها قالت وردة المنهالي مديرة إدارة الاتصال المؤسسي ومكتب تريندز بالعين إن هذا التكريم يمنحنا الفرصة لنكون شريكات حقيقيات في صناعة المعرفة والبحث العلمي، وهو ما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية.