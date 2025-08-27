"العامة للمعاشات" : إحصائيات الهيئة تجسد ريادة الإمارات في التمكين للمرأة

أبوظبي في27 أغسطس / وام / أكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الإحصاءات الرسمية للهيئة تعكس ريادة دولة الإمارات في التمكين للمرأة الإماراتية، حيث تمثل الإماراتيات نسبة 68.2% من إجمالي المشتركين في الهيئة مقابل 31.8% للذكور.

وأضاف سعادته بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية "يمثل هذا اليوم من كل عام فرصة للاعتزاز والتقدير بمسيرة حافلة بالمنجزات سطّرتها ابنة الإمارات في مختلف المجالات، ومناسبة تعكس الرؤية التنموية الشاملة لقيادتنا الرشيدة التي تقوم في جزء منها على فكرة التمكين للمرأة كطريق نحو بناء نهضة شاملة ومتكاملة.

وتابع سعادته: “يجسّد إطلاق شعار (يداً بيد نحتفي بالخمسين) الذي وجّهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ”أم الإمارات" بمناسبة الاحتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، يجسّد قيم التلاحم الوطني، والشراكة المجتمعية والمنجزات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية في مسيرة الوطن التنموية.

ولفت إلى أن الشعار يستقي روحه من شعار "يداً بيد" الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله، مطلع العام الجاري كشعار لعام المجتمع، الذي تهدف من خلاله قيادتنا الرشيدة إلى تعزيز التكاتف المجتمعي بما يشمله من ترسيخ لمكانة المرأة كشريك في مختلف المجالات الداعمة لمسيرة التنمية " .

وتوضح إحصاءات الهيئة أن عدد المشتركات من مختلف قطاعات الأعمال بلغ (113,495) مشتركة، بينما بلغ عدد الذكور (52,916) مشتركا، ويستحوذ القطاع الخاص على العدد الأكبر منهن بنحو (70,752) مشتركة، ما يظهر أثر الدعم الحكومي والمبادرات التي تستهدف التمكين للمرأة في القطاع الخاص، يليه القطاع الحكومي بنحو (23.997) مشتركة، وأخيراً القطاع الحكومي المحلي الذي يبلغ فيه العدد (18,746) مشتركة.

واختتم سعادته حديثه بالقول:" ستظل المرأة الإماراتية حجر الزاوية في تعزيز مكانة الإمارات عربياً وعالمياً، بدءاً من تأسيس ورعاية الأجيال وصولاً إلى قيادة قطاعات الاستدامة والابتكار نحو مئوية الإمارات 2071".