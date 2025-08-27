جمارك دبـي تستعرض مشاريعها الرقمية المبتكرة أمام وفد من نظيرتها الأنغولية

دبي في 27 أغسطس / وام / استقبلت جمارك دبـي وفداً رفيع المستوى من هيئة الجمارك الأنغولية، برئاسة خوسيه فييرا نونو ليرا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب فـي أنغولا، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين فـي الهيئة، وذلك فـي زيارة رسمية هدفت إلى الاطلاع على التجربة الرائدة لجمارك دبـي ومشاريعها الرقمية المبتكرة فـي تطوير العمل الجمركي.

وكان فـي استقبال الوفد منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات فـي جمارك دبـي، وعدد من مديري الإدارات بالدائرة.

وأكد منصور المالك خلال اللقاء حرص جمارك دبـي على تبادل الخبرات مع الإدارات الجمركية حول العالم، دعماً لرؤية دبـي فـي تعزيز التعاون الدولي وتطوير الإجراءات الجمركية، بما يسهم فـي مرونة سلاسل التوريد وخدمة الاقتصاد العالمي، وتعزيز سبل التعاون بين الجهات مستقبلا، ً وتبادل المعرفة والاطلاع علـى أفضل الممارسات.

واطلع الوفد على أبرز المشاريع الرقمية التي طورتها جمارك دبـي، من بينها نظام "محرك المخاطر الذكي" لرصد الشحنات عالية المخاطر وتسريع التخليص الجمركي، وبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" الذي يقدم تسهيلات للشركات الأعضاء ويعزز كفاءة سلسلة الإمداد، إلـى جانب منصة "مخزني" الرقمية لإدارة المستودعات.

كما شملت الزيارة جولة فـي غرفة التحكم الرئيسية وقرية الشحن للتعرف على أحدث أنظمة حماية الحدود والإجراءات المتبعة مع البضائع.

وفـي ختام الزيارة، أشاد الوفد الأنغولي بتجربة جمارك دبـي، واعتبرها نموذجاً متقدماً فـي إدارة العمل الجمركي الحديث، معرباً عن تطلعه إلـى الاستفادة منها وتوسيع آفاق التعاون التقني بين الجانبين.