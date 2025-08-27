جمعية "بسمة الإمارات" برأس الخيمة تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

رأس الخيمة في 27 أغسطس / وام / نظمت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية إحتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة رئيس مجلس ادارة مطار رأس الخيمة الدولي.

وشهد الاحتفالية سعادة سالم راشد المفتول ال علي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين وحضور واسع من العنصر النسائي والإعلامي عبدالرحمن نقي.

وأشادت مهرة محمد جمعة بن صراي رئيسة مجلس إدارة الجمعية بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واخوانه اصحاب السمو حكام الامارات وتوجبهات ورعاية “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وجهود الشيخة مهرة بنت أحمد رئيسة جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة ودعمها اللامحدود للعمل النسائي برأس الخيمة منذ تأسيسها.

شاركت في الاحتفال إدارة الدفاع المدني براس الخيمة بفقرة توعوية حول متطلبات الأمن والسلامة المنزلية كما وأقيمت جلسه حواريه بهذه المناسبة التي أدارتها خديجة احمد راشد ال مالك وشارك فيها كل من الشاعر عبدالله الهدية والدكتوره سميه العري الشحي استشارية السكري والسمنة بمستشفى ابراهيم بن حمد عبيد الله والدكتورة مهرة آل مالك اخصائي نفسي ومساعد استاذ بجامعه عجمان والناشطة الإماراتية مريم المزروعي "أم راشد".

وتضمن الاحتفال معرض شاركت به 33 شركة وعيادة قدمت خدماتها لمرضى الامراض المزمنة.