رئيس البرلمان العربي: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في مسيرة التنمية بالدولة

القاهرة في 27 أغسطس / وام / أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بالدعم الكبير والرؤية الحكيمة التي تحظى بها المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ، مثمناً ما يوليه سموه من اهتمام خاص بتمكين المرأة وجعلها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، حتى باتت المرأة الإماراتية نموذجًا يُحتذى به في التميز والريادة عربياَ ودولياً.

جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية، الذي يتم الاحتفال به يوم 28 أغسطس من كل عام.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً استثنائياً في المنطقة والعالم، مثمناً في هذا السياق الرعاية الكريمة والجهود الحثيثة التي تقوم بها "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن النجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية لم تأتِ من فراغ، وإنما هي ثمرة للاستراتيجية الوطنية الرائدة التي أرستها القيادة الإماراتية الحكيمة، وجعلت من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ركائز أساسية في بناء الدولة الحديثة.

واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه مؤكداً أن تجربة المرأة الإماراتية تمثل مصدر إلهام وفخر للمرأة العربية، وتجسد نموذجاً متقدماً في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والانفتاح على أرقى الممارسات العالمية في تمكين المرأة وصون حقوقها.