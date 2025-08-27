"مجموعة جميرا ": شعار "يوم المرأة الإماراتية" يعكس مسيرة حافلة بالعزيمة والإنجاز

دبي في 27 أغسطس/ وام/ أكدت منيرة الطاهر، نائبة رئيس عمليات الموارد البشرية والتوطين في "مجموعة جميرا " التابعة لـ " دبي القابضة "، أن شعار يوم المرأة الإماراتية 2025 "يداً بيد، نحتفي بالخمسين" ، يحمل بين طياته قصة طموح لا حدود لها ، ومسيرة حافلة بالعزيمة والإنجاز للمرأة في دولة الإمارات .

وقالت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " اليوم بهذه المناسبة، إن المرأة الإماراتية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التمكين، فأصبحت وزيرة ، وقائدة أعمال ، وفنانة تبهر العالم ، وبطلة رياضية تتصدر المنصات.

وذكرت أن مسيرة نجاح المرأة الإماراتية لم تنته بعد، بل إنها تبدأ من جديد كل يوم، وتشكل ملامح المستقبل، لافتة إلى أن الإنجازات التي وصلت إليها المرأة تعكس حرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على فتح آفاق التميز أمام المرأة وتشجيعها على العمل في كافة القطاعات ، وعلى روح التعاون الجماعية التي تتمتع بها المرأة الإماراتية .

وأضافت منيرة الطاهر: نستلهم من تميز المرأة ، ونبني في "مجموعة جميرا "بيئة عمل شاملة تمكن المرأة الإماراتية من التميز في قطاع الضيافة، وتمنحها المساحة للقيادة والابتكار وإحداث الفارق ، فيما نحتفل اليوم بماض نعتز به، وبمستقبل تصنعه المرأة الإماراتية بثقة وإصرار.

