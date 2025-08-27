حاكم أم القيوين يستقبل وزيرة التربية والتعليم

أم القيوين فى 27 أغسطس / وام / أ ستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، صباح اليوم في الديوان الأميري، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.

واطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال اللقاء من معالي سارة بنت يوسف الأميري على مستجدات الوزارة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة تولي التعليم أهمية خاصة بمختلف مراحله وهو ما يعكس السعي نحو الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وخلق كوادر مؤهلة للتعامل مع التحديات المستقبلية بالتسلح بالعلم للإسهام في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، على جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوياتها، وبالدور المحوري للمعلمين والكوادر التربوية والإدارية، مؤكداً سموه أن تضافر هذه الجهود يعزز من نجاح العام الدراسي الجديد.

من جهتها أعربت معالي سارة بنت يوسف الأميري عن تقديرها لحرص ومتابعة صاحب السمو حاكم أم القيوين لقطاع التعليم، مشيدة بدعم سموه المستمر للمؤسسات التعليمية بأم القيوين وتهيئة البيئة المثلى للطلبة والمعلمين، مؤكدة أن هذا الاهتمام يعزز جودة واستدامة التعليم في الإمارة.

حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.