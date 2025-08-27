الاتحاد لائتمان الصادرات: يوم المرأة فرصة لتعزيز الوعي بدور ابنة الإمارات

أبوظبي في 27 أغسطس /وام/ قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية اعتزازاً بدورها المحوري في بناء المجتمع وتقديراً لعطاءاتها وإسهاماتها الفاعلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ونغتنم هذا اليوم لنوجّه تحية إجلال لكل امرأة إماراتية، تقديراً لإنجازاتها في شتى القطاعات الحكومية والخاصة.

ووصفت المزروعي في تصريح لها هذه المناسبة بأنها فرصة مهمة لتعزيز الوعي بدور ابنة الإمارات في دفع المسيرة التنموية التي تقودها الدولة والإسهام في تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية، لا سيما في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تمكين الكوادر النسائية الوطنية في مختلف المجالات، وترسيخ مكانتها الجوهرية في نهضة المجتمع والدولة.

وأشارت إلى أن يوم المرأة الإماراتية لهذا العام يقام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، بتوجيهاتٍ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تزامناً مع الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام، وتجسيداً لأهمية تمكين المرأة بوصفه ركيزة أساسية لمسيرة التنمية المستدامة.

وقالت:"نؤكد في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامنا بدعم المرأة الإماراتية وتمكينها من التقدّم والتميّز في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".