"أبوظبي للتقاعد": النساء يشكلن 54% من المؤمّن عليهم في الصندوق

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن أعداد المؤمن عليهن المسجّلات لدى الصندوق من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، انسجاماً مع رؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد أن بناء المجتمع وتطويره لا يمكن أن يتحقق من دون مشاركة المرأة وإشراكها في عملية التنمية. وأوضح الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن حتى يوليو 2025 بلغ 71761 مؤمّنا عليها، بواقع 54% من إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم في الصندوق، في دلالة واضحة على أن المرأة أصبحت قوة عمل رئيسية في سوق العمل.

وأشار الصندوق إلى أن عدد المتقاعدات المسجلات لديه وصل إلى 6053 متقاعدة، ما يمثل 40% من إجمالي المتقاعدين، فيما بلغ متوسط سن التقاعد للمرأة 52 عاماً.

وأظهرت الإحصاءات تطوراً ملحوظاً في أعداد المواطنات اللاتي تزيد سنوات خدماتهن على 25 سنة، حيث بلغ عددهن حتى يوليو الماضي 1312 مواطنة، ما يعكس حرص المرأة الإماراتية على العطاء والتفاني في خدمة الوطن إلى جانب تحمل المسؤوليات الأسرية.

وفيما يخص عدد المستحقات عن المتقاعدين المتوفين أوضح الصندوق أن عدد المستحقات المسجلات لدى الصندوق بلغ 9410 مستحقات، وهو ما يمثل 87% من إجمالي عدد المستحقين المسجلين لدى الصندوق.

وأفاد الصندوق بأن دخول المرأة سوق العمل في الدولة لم يقتصر على قطاعات معينة، بل شمل كافة المجالات، حيث باتت المرأة الإماراتية حاضرة بقوة في قطاعات التعليم والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات المتخصصة، وهو ما يؤكد دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية والعمل في إمارة أبوظبي.

و بهذه المناسبة قال سعادة سالم راشد النعيمي، العضو المنتدب للصندوق: أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الاتحاد النسائي العام، الذي أصبح منارة للإبداع والعطاء والتمكين، إن المرأة الإماراتية، برؤيتها وعزيمتها، تستمر في رسم ملامح النهضة الوطنية لتؤكد دورها كشريك فاعل في مسيرة البناء والتقدم.