بلدية عجمان تنظم معرض نوافذ بنسخته التاسعة بعد غد

عجمان في 27 أغسطس / وام/ أكملت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان استعداداتها لإطلاق النسخة التاسعة من معرضها السنوي لتسويق الخدمات "نوافذ"، والذي ينظم هذا العام تحت شعار "نوافذ من الناس إلى الناس"، وبالتزامن مع عام المجتمع، حيث يقام في سيتي سنتر عجمان خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس 2025، مستعرضًا حزمة من الخدمات الذكية والمشاريع المجتمعية والمبادرات المستدامة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن شعار المعرض لهذا العام يجسد مبدأ الدائرة القائم على أن المجتمع هو محور النجاح والتنمية، موضحة أن تنظيم المعرض بشكل سنوي يترجم التزام الدائرة بالاستماع لملاحظات المتعاملين ومقترحاتهم التطويرية، والتواجد في مواقع حيوية للتواصل المباشر مع مختلف الفئات.

وأضافت الشطاف أن نسخة هذا العام ستركز بشكل أكبر على المجتمع وكبار المواطنين وذوي الهمم، من خلال إبراز الحلول الرقمية والخدمات الذكية التي تتيح سهولة الوصول وسرعة الإنجاز، وعلى رأسها تطبيق "عجمان ون"، والذي يجمع جميع الخدمات الحكومية في الإمارة في منصة واحدة، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس التزام الدائرة بتبسيط الإجراءات وتحقيق سعادة المتعاملين.

كما لفتت م. شطاف إلى أن المعرض سيشهد إطلاق مبادرة "الجار للجار" التي تهدف إلى ترسيخ قيم الترابط المجتمعي، وتعزيز العلاقات بين السكان عبر أنشطة تفاعلية ومشاريع مشتركة تبرز دور المجتمع كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبه، أوضح السيد إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع، أن المعرض سيحتضن فعاليات متنوعة، ويتيح منصة مفتوحة للتفاعل المباشر مع الجمهور، مشيراً إلى أن الحدث يعكس حرص الدائرة على أن تكون قريبة من المجتمع وأن تصل بخدماتها إلى الجميع.

واختتم الشحي بالتأكيد على أن "نوافذ" في نسخته التاسعة سيظل نافذة حقيقية للتلاقي بين الدائرة والمجتمع، من خلال فرق عمل مؤهلة قادرة على التعريف بالخدمات بلغات متعددة، والوقوف على احتياجات المتعاملين، وتحويل المقترحات إلى مشاريع تطويرية ملموسة.