حديقة أم الإمارات: "المرأة الإماراتية مصدر فخر و إلهام

أبوظبي في 27 أغسطس /وام / أكدت حديقة أم الإمارات أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية ملهمة لإظهار الاعتزاز بالدور الريادي الذي تؤديه المرأة في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات والاحتفاء بما حققته من إنجازات استثنائية في مختلف الميادين وبما تقدمه من إسهامات فاعلة في دفع عجلة التقدّم وتعزيز المكانة الرائدة للوطن.

وقالت رشا القبلاوي، المتحدث الرسمي باسم حديقة أم الإمارات في تصريح لها إن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار (يداً بيد نحتفي بالخمسين) ليعكس روح العطاء والطموح والإصرار التي لطالما ميّزت مسيرة المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والتي تعد رمزا للتمكين والداعم الأول لمسيرة المرأة.

ونوهت إلى قصص نجاح ملهمة لنساء إماراتيات رائدات في مجال ريادة الأعمال تجسدت في مشاركات لافتة لهن ضمن فعالياتنا التي لاقت صدى واسعاً وإقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع.