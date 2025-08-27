"صندوق أبوظبي للتنمية" : يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية لتجديد الفخر بعطاء ابنة زايد

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية فارقة، نجدد فيها الفخر الكبير بـ "ابنة زايد"، رمز العطاء والريادة.

وقال السويدب في تصريح له بهذه المناسبة إن المرأة الإماراتية تثبت عاماً بعد عام أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء، تسير بعزم وثبات إلى جانب أخيها الرجل، مجسدين معاً شعار “يداً بيد نحتفي بالخمسين” ماضيين نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للوطن.

وأضاف أن القيادة الرشيدة، ومنذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه”، آمنت بالدور المحوري للمرأة في بناء الوطن، فحظيت بدعم استثنائي ومكانة رفيعة، تُوجت بتشريعات وسياسات استراتيجية جعلت تمكينها ركناً أساسياً في المشروع الوطني، مؤكداً أن المرأة الإماراتية تمضي اليوم بثقة وتُسهم بفاعلية في مختلف القطاعات، مقدمة نموذجاً ملهماً في العمل والعطاء.

وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يعتز بكوادره النسائية الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وأسهمت في تحقيق أهداف الصندوق التنموية، مشيراً إلى أن الصندوق يواصل بناء بيئة عمل متوازنة تدعم الأم العاملة وتمنحها المرونة للجمع بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، وهو ما انعكس في حصول الصندوق على شهادة “أفضل بيئة عمل”، في تأكيد على التزامه بتعزيز ممارسات مؤسسية تراعي احتياجات جميع الموظفين وتمنحهم فرصاً متساوية للتميز والإبداع.