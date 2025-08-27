"كهرباء ومياه دبي" : الإمارات حققت إنجازات غير مسبوقة في مسيرة تمكين المرأة

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن دولة الإمارات حققت إنجازات مشهودة على صعيد تمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المناحي .

و قال معاليه إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بالإنجازات غير المسبوقة محلياً وعالمياً التي حققتها دولة الإمارات في مسيرة تمكين المرأة وإعلاء مكانتها في المجتمع ،و تجسد هذه المناسبة الوطنية النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، و تعززه وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك"أم الإمارات " رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، لاستمرارية تمكين المرأة في مختلف الميادين.

وأضاف معاليه : في ظل عام المجتمع، نبارك للمرأة الإماراتية عطاءها وتفانيها لترسيخ قيم المجتمع وحماية الأسرة وإعداد أجيال مسؤولة قادرة على مواصلة مسيرة ازدهار الدولة والمجتمع.

وأردف قائلا: نعمل في الهيئة على دعم إرساء معايير عالمية للعمل المؤسسي الداعم للمرأة الإماراتية، وصقل مهاراتها القيادية والإدارية والإشرافية والهندسية والفنية، بما يلبي تطلعاتها في إحداث تغيير حقيقي في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والقطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن عدد موظفات الهيئة وصل إلى 1938 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 835 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1206 موظفات مناصب إشرافية في الهيئة، وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، و تعتبر اللجنة النسائية في الهيئة رافداً مهماً لجهودنا الرامية إلى توفير بيئة عمل إيجابية محفزة على الإبداع والتميز والريادة والتطور، حيث يشارك الجميع في صياغة مستقبلٍ أكثر شمولية واستدامة وازدهاراً ومرونة.